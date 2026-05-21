Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Eğitim Çalışmalarını Sürdürüyor

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK), akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamasının ardından personelinin müdahale kapasitesini en üst seviyede tutmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Olası afet ve acil durumlara karşı her an hazır bulunmayı hedefleyen ekip, uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve pratik donanımını güçlendiriyor.

Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi üyelerinin bilgi birikimini ve arazi şartlarındaki müdahale kabiliyetini artırmak amacıyla düzenlenen program kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) eğitmenleri tarafından "Doğada Arama Kurtarma ve İp Eğitimi" verildi. İki gün süren yoğunlaştırılmış programda, zorlu doğa koşullarında arama kurtarma teknikleri ile profesyonel ip kullanımına yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Bodrum'un coğrafi yapısı ve bölgenin olası afet riskleri göz önünde bulundurularak simüle edilen eğitimler, ekibin arazi şartlarındaki koordinasyon yeteneğine önemli katkı sağladı.

BAK ekibinin saha çalışmalarını yerinde incelemek üzere eğitim alanını ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, arama kurtarma personeliyle bir araya gelerek yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi aldı. Eğitimlere katılan personele başarılar dileyen Yıldızhan, ilçenin afetlere karşı hazırlıklı olmasında bu tür kapsamlı eğitimlerin hayati bir rol oynadığına dikkati çekti.

İki günlük zorlu zorlu parkur ve teknik eğitimlerin ardından çevre duyarlılığını da unutmayan BAK ekibi, eğitim alanında geniş kapsamlı bir mıntıka temizliği gerçekleştirerek örnek bir davranışa imza attı.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, afet yönetiminde erken müdahale ve nitelikli personelin önemine değinerek, şunları söyledi:

"Bodrum gibi özel bir coğrafyada, her türlü acil duruma karşı hazırlıklı olmak ve profesyonel refleksler geliştirmek bizim en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan arama kurtarma ekibimiz BAK'ın, AFAD eğitmenleriyle gerçekleştirdiği bu kapsamlı çalışma, olası afetlerde hayat kurtaracak bir donanım sunmaktadır. Amacımız, sadece afet anında değil, afet öncesi hazırlık süreçlerinde de tam profesyonel bir güç oluşturmaktır. Doğal afetlerin ne zaman kapımızı çalacağını bilemeyiz ancak her an hazır olmak bizim elimizde. Kentimizin huzuru ve halkımızın güvenliği için ekibimizin müdahale kapasitesini en üst düzeyde tutmaya devam edeceğiz."

Ekibin, ilçenin her noktasında yaşanabilecek olası afet ve acil durumlara karşı hem operasyonel gücünü artırmak hem de lojistik hazırlıklarını tamamlamak için kurumsal eğitim programlarını takvim doğrultusunda sürdüreceği ifade edildi.