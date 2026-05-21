Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Eğitim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Eğitim Çalışmalarını Sürdürüyor

21.05.2026 14:35  Güncelleme: 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK), akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamasının ardından personelinin müdahale kapasitesini en üst seviyede tutmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Olası afet ve acil durumlara karşı her an hazır bulunmayı hedefleyen ekip, uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve pratik donanımını güçlendiriyor.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (BAK), akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamasının ardından personelinin müdahale kapasitesini en üst seviyede tutmak amacıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Olası afet ve acil durumlara karşı her an hazır bulunmayı hedefleyen ekip, uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve pratik donanımını güçlendiriyor.

Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi üyelerinin bilgi birikimini ve arazi şartlarındaki müdahale kabiliyetini artırmak amacıyla düzenlenen program kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) eğitmenleri tarafından "Doğada Arama Kurtarma ve İp Eğitimi" verildi. İki gün süren yoğunlaştırılmış programda, zorlu doğa koşullarında arama kurtarma teknikleri ile profesyonel ip kullanımına yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Bodrum'un coğrafi yapısı ve bölgenin olası afet riskleri göz önünde bulundurularak simüle edilen eğitimler, ekibin arazi şartlarındaki koordinasyon yeteneğine önemli katkı sağladı.

BAK ekibinin saha çalışmalarını yerinde incelemek üzere eğitim alanını ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, arama kurtarma personeliyle bir araya gelerek yürütülen faaliyetlere ilişkin detaylı bilgi aldı. Eğitimlere katılan personele başarılar dileyen Yıldızhan, ilçenin afetlere karşı hazırlıklı olmasında bu tür kapsamlı eğitimlerin hayati bir rol oynadığına dikkati çekti.

İki günlük zorlu zorlu parkur ve teknik eğitimlerin ardından çevre duyarlılığını da unutmayan BAK ekibi, eğitim alanında geniş kapsamlı bir mıntıka temizliği gerçekleştirerek örnek bir davranışa imza attı.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, afet yönetiminde erken müdahale ve nitelikli personelin önemine değinerek, şunları söyledi:

"Bodrum gibi özel bir coğrafyada, her türlü acil duruma karşı hazırlıklı olmak ve profesyonel refleksler geliştirmek bizim en büyük sorumluluklarımızdan biridir. Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan arama kurtarma ekibimiz BAK'ın, AFAD eğitmenleriyle gerçekleştirdiği bu kapsamlı çalışma, olası afetlerde hayat kurtaracak bir donanım sunmaktadır. Amacımız, sadece afet anında değil, afet öncesi hazırlık süreçlerinde de tam profesyonel bir güç oluşturmaktır. Doğal afetlerin ne zaman kapımızı çalacağını bilemeyiz ancak her an hazır olmak bizim elimizde. Kentimizin huzuru ve halkımızın güvenliği için ekibimizin müdahale kapasitesini en üst düzeyde tutmaya devam edeceğiz."

Ekibin, ilçenin her noktasında yaşanabilecek olası afet ve acil durumlara karşı hem operasyonel gücünü artırmak hem de lojistik hazırlıklarını tamamlamak için kurumsal eğitim programlarını takvim doğrultusunda sürdüreceği ifade edildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Eğitim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu İşte Muçi’nin dışında transfer edilen iki isim Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti
SGK’daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı SGK'daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı

15:59
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
15:45
CHP’de “mutlak butlan“ krizi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
CHP'de "mutlak butlan" krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
14:59
Bakan Çiftçi’den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
Bakan Çiftçi'den uyuşturucu operasyonuna ilk değerlendirme: Ünlü-ünsüz ayrımımız yok
14:54
Resmen açıklandı İşte Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralı
Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
14:52
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
14:49
Dilek İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun videosuna çok konuşulacak yorum
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 16:07:21. #7.13#
SON DAKİKA: Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Eğitim Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.