Muğla\'da 17 yaşındaki Gamze S\'nin ölümüyle ilgili yargılama devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze S'yi öldürdükleri iddiasıyla annesi Turcen S. ile babası Mehmet Halil S'nin yargılanmasına devam edildi.
Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dördüncü duruşmaya, tutuklu sanıkların yanı sıra, maktulün kardeşleri ile taraf avukatları katıldı.
Önceki duruşmada istenilen ve Manisa Ruh ve Sinir Sağlığı Hastanesi'nden gelen akıl sağlığı raporunda, Turcen S'nin akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi.
Sanık Mehmet Halil S'nin avukatı Ferdi Çelebi, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından müvekkili ile diğer sanık eşinin herhangi bir şekilde parmak izi bulunamadığını söyledi.
Olaya karışabildiği düşünülen ormancı, komşular ve maktulün yazışmalarının olduğu tüm kişilerin DNA, kan ve tükürük örneklerinin alındığını anlatan Çelebi, "Yapılan karşılaştırmalarda olay yerinde iki farklı DNA bulunuyor ancak bu DNA'ların kime ait olduğu tespit edilemiyor. Müvekkilim ve diğer sanığın tutuklu kalmasının sebebi olay günü evde bulunmaları. Olay yerinin köy olması nedeniyle ev kapılarının kilitleme ihtiyacının duyulmadığı tüm tanık beyanlarıyla sabit." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, Mehmet Halil S'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığı konusunda Manisa Ruh ve Sinir Sağlığı Hastanesi'nden rapor alınmasına ve sanığın 15 gün hastanede izlenilmesi ve gözetim altında tutulmasına hükmetti.
Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 27 Mart'a erteledi.
Olay
Ailenin ihbarı üzerine 24 Ocak 2022'de Mazı Mahallesi'ndeki eve gelen sağlık ekipleri, Gamze S'nin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine eve gelen jandarma olay yeri ekibince yapılan incelemede, Gamze S'nin boyun kısmının iki tarafında kızarıklıklar olduğu tespit edilmişti. Genç kızın gözaltına alınan anne ve babası, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıktan bir süre sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili gizli tanığın ifadesi üzerine çalışma başlatmış, anne Turcen S. ve baba Mehmet Halil S. İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programının ardından 25 Ekim 2022'de jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Bodrum ilçesine getirilmişti. Zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Sanık anne ve baba hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edilmişti.
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