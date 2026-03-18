Bodrum'da 2 Bin Yıllık Çınar Ağacı Bulundu
Bodrum'da 2 Bin Yıllık Çınar Ağacı Bulundu

18.03.2026 17:10
Bodrum'da yapılan doğa yürüyüşünde 19 metre çevresi olan, 2000 yaşında çınar ağaçı keşfedildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde doğa yürüyüşü yapan bir kişinin fark ettiği ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen çınar ağacıyla ilgili inceleme başlatıldı.

Bodrum ilçesine bağlı Yakaköy Mahallesi'nde doğa yürüyüşü yapan Mustafa Ünlü, büyük bir çınar ağacı olduğunu fark ederek, durumu Bodrum Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından yapılan ilk teknik incelemede, ağacın gövde çevresinin 19 metre 20 santim olduğu belirlendi. Ağacın kesin yaşının tespiti, sağlık durumu ve anıt ağaç statüsüne alınıp alınmayacağına ilişkin çalışma başlatıldı. Çınarın, 2 bin yılın üzerinde yaşıyla Türkiye'nin en yaşlı ağaçlarından biri olabileceği değerlendirildi. Ayrıca ağacın çevresinde bir su kuyusunun bulunduğu görüldü.

'YAŞ TESPİTİ YAPILACAK'

Ağacı fark eden Mustafa Ünlü, "Çok büyük olduğunu görünce fotoğraflarını çekip, Bodrum Şefliği'ne ulaştım. Ekipler gelip inceleme yaptı. Çevre uzunluğu 19 metre 20 santim. Uzmanlar tarafından yaş tespiti yapılacak. Korunması gereken önemli bir değerimiz. Bir uzman profesör yaklaşık 2 bin yıl olabileceğini söyledi ancak ölçümlerle daha net sonuç ortaya çıkacak" diye konuştu.Artvin Çoruh Üniversitesi'nden Ekolog, Toprak ve Doğa Bilimci Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu da sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gövdesi çürüyerek dört farklı ağaca dönüşmüş anıt bir çınar ağacı. Yaklaşık 2000 yaşlarında ve korunması gereken bir ağaç" dedi.

Kaynak: DHA

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
’Kar payı’ adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu 'Kar payı' adı altında topladığı 50 milyon lira ile kayboldu
Almanya’da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi Almanya'da aşırı sağcılara yönelik baskın düzenlendi
Galatasaray’dan transferde büyük sürpriz Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın
Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu Cüce fenomen Alejo Little hayatını kaybetti, son paylaşımı yürek burktu

17:51
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
17:25
Herkesi solladı Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler fırtınası
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası
17:13
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı
16:46
Liverpool maçı öncesi Osimhen’e büyük şok
Liverpool maçı öncesi Osimhen'e büyük şok
16:33
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
Savaş daha da şiddetlenecek: İran, 3 ülkeyi açıkça tehdit etti: Vuracağız
15:39
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM’den yanıt
Gündemi sarsan İsrail iddiasına DMM'den yanıt
