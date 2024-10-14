Bodrum\'da 60 Kaçak Göçmen Yakalandı

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde insansız hava aracı (İHA) ve mobil radar ile tespit edilen, 33'ü çocuk, 60 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 12 Ekim'de saat 03.15'te, İHA'lar ile Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, 28'i çocuk 37 kaçak göçmeni yakaladı. Ekipler aynı tarihte saat 23.20'de Sahil Güvenlik Mobil Radarı ile tespit edilen lastik bottaki 5'i çocuk, 23 kaçak göçmeni daha yakaladı. Kıyıya çıkarılan toplam 60 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.