Muğla'nın Bodrum ilçesinde arızalanıp kıyıya sürüklenen teknedeki 3 kişi kurtarıldı.
Yalıkavak açıklarındaki Çatal Adası yakınlarında içinde 3 kişinin bulunduğu tekne, henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı.
Rüzgar ve akıntının etkisiyle sürüklenen tekne, adanın kıyısına oturdu. Teknedeki 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, 3 kişiyi bulundukları yerden alarak güvenli bölgeye götürdü.
Hasar gören teknenin kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Bodrum'da Arızalanan Teknedeki 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?