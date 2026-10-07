Bodrum\'da ateş açma olayında 2 şüpheli gözaltına alındı, 3 ruhsatsız tabanca bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir araçtan ateş açılmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Geriş Mahallesi Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi'nde bir araçtan ateş açıldığı ihbarını alan polis ekipleri belirtilen bölgeye gitti.

Caddede boş kovanları bulan ekipler, şüpheli veya şüphelilerin kullandığı aracın park halinde olduğunu tespit etti.

Aracı kullandığı belirlenen A.Ö. polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin üzerinde, araçta ve kaldığı yerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak, teleskopik cop, 700'e yakın fişek ele geçirildi.

İkamette bulunan ve olayla bağlantılı olduğu tespit edilen N.Ş. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.