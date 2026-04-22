Bodrum\'da Bıçaklı Saldırı: Kadın Yaralandı

22.04.2026 21:19
Bodrum'da, eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan Güler B. hastaneye kaldırıldı. Polis soruşturma başlattı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, iş dönüşü evinin bahçesinde eski erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şüpheli tarafından bıçaklanan Güler B. (54) yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. İşten dönen Güler B., evinin bahçesine girdiği sırada eski erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen bir şüpheli tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı 4 bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığılan Güler B.'nin çığlıklarını duyan oğlu, bahçeye koştuğunda annesini yaralı halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güler B., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güler B.'nin hastanede tedavisi devam ederken, polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

