Bodrum'da 'Deniz Dibi Temizliği' Etkinliği, Gümüşlük'te Devam Etti - Son Dakika
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Bodrum'da 'Deniz Dibi Temizliği' Etkinliği, Gümüşlük'te Devam Etti

24.06.2026 15:35  Güncelleme: 16:36
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Bodrum Belediyesi'nin 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla 12 yıldır sürdürdüğü Deniz Dibi Temizliği etkinliği Gümüşlük Mahallesi'nde yapıldı. Dalış ekipleri denizden 250 kg atık çıkarırken, güneş paneli de dikkat çekti. Atıklar sahilde sergilendikten sonra atık getirme merkezine gönderildi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından denizlerin korunmasına dikkat çekmek amacıyla sürdürülen Deniz Dibi Temizliği Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

12 yıldır "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen ve her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Deniz Dibi Temizliği'nin bu haftaki etabı Gümüşlük'te yapıldı. Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Meclis Üyeleri Candan Topdemir ile İlknur Ülküm Seferoğlu, belediye personeli, gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.

Deniz Dibi Temizliği etkinliği kapsamında belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi ve Green Rangers gönülllü dalış ekibi tarafından Gümüşlük koyunda deniz dibi temizliği yapıldı. Yürütülen çalışmalarda denizden yaklaşık 250 kilogram atık çıkarıldı. Toplanan atıklar arasında özellikle tek kullanımlık cam ve plastik şişeler, metal parçaları, balıkçılık malzemeleri ve çeşitli atıklarla birlikte çıkan güneş paneli dikkat çekti.

Atıklar, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla Gümüşlük sahilinde sergilendikten daha sonra Konacık Mahallesinde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Denizlerin korunmasına katkı sağlamak ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen Deniz Dibi Temizliği etkinliği, 1 Temmuz Çarşamba günü Gümbet Mahallesinde devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da 'Deniz Dibi Temizliği' Etkinliği, Gümüşlük'te Devam Etti - Son Dakika

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