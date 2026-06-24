Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği: 250 kg Atık Toplandı - Son Dakika
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Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği: 250 kg Atık Toplandı

24.06.2026 17:09
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Bodrum Gümüşlük'te yapılan deniz dibi temizliğinde 250 kg katı atık toplandı, çevre bilinci vurgulandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'Denize en çok mavi yakışır' sloganıyla yapılan deniz dibi temizliğinde 250 kilogram katı atık toplandı.

Bodrum Belediyesi tarafından denizlerin korunmasına dikkat çekmek amacıyla sürdürülen, Deniz Dibi Temizliği Bodrum'un Gümüşlük Mahallesinde gerçekleştirildi. 12 yıldır 'Denize En Çok Mavi Yakışır' sloganıyla düzenlenen ve her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen deniz dibi temizliğinin bu haftaki etabı Gümüşlük'te yapıldı. Deniz Dibi Temizliği etkinliği kapsamında belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi ve gönüllü bir dalış ekibi tarafından Gümüşlük koyunda deniz dibi temizliği yapıldı. Yürütülen çalışmalarda denizden yaklaşık 250 kilogram atık çıkarıldı. Toplanan atıklar arasında özellikle tek kullanımlık cam ve plastik şişeler, metal parçaları, balıkçılık malzemeleri ve çeşitli atıklarla birlikte çıkan güneş paneli dikkat çekti. Atıklar, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla Gümüşlük sahilinde sergilendikten daha sonra Konacık Mahallesinde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Denizlerin korunmasına katkı sağlamak ve çevre farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen Deniz Dibi Temizliği etkinliği, 1 Temmuz Çarşamba günü Gümbet Mahallesi'nde devam edecek.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA

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