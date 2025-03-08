Bodrum'da 'Fark Yaratan Karyalı Kadınlar' Sergisi Açıldı

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezi'nde, "Fark Yaratan Karyalı Kadınlar Görsel Sanatlar ve Şiir Sergisi" ziyarete açıldı. Sergide, 75 kadın motifli eser, sanatseverlerle buluştu.

Bodrum Belediyesi tarafından Labris Düşünce Platformu, Mor Sanat Derneği, Muğla Sanatseverler Derneği (MUSANDER), BESİAD Bodrum Esnaf Sanayici ve İş İnsanları Derneği işbirliğiyle gerçekleşen "Fark Yaratan Karyalı Kadınlar Görsel Sanatlar ve Şiir Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışa Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'yi temsilen Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu, CHP Bodrum Kadın Kolu Başkanı ve Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyon Başkanı Umut Anıl Özdoğan ile Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, Şair-Yazar Hamdi Topçuoğlu, Mor Sanat Dernek Başkanı Semra Gönül, Muğla Sanatseverler Derneği (MUSANDER) Başkanı Sadettin Özbek, BESİAD Başkanı Elvan Bilgin, sanatçılar, sanatseverler ve basın mensupları katıldı.

Açılış konuşmaları ile başlayan etkinlik, şiir dinletisi, kurdele kesimi ve sergi gezisi ile devam etti.

Bodrum Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Zeynep Göztepe'nin karşılama konuşması yaptığı etkinlikte, Labris Düşünce Platformu temsilcisi Hamdi Topçuoğlu, özgüven ve üreticiliğin Karyalı kadınların temel özelliklerinden olduğunu belirterek, "Biz burada Karyalı kadınlara ışık tutuyoruz. Geleceğimiz çok daha aydınlık olacaktır" dedi.

Mor Sanat Dernek Başkanı Semra Gönül ise Hamdi Topçuoğlu ile Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesine etkinliğe sunmuş olduğu katkılar dolayısıyla teşekkür ederken görsel sanatlarda tanıtımlara devam edeceklerinin altını çizdi.

MUSANDER Başkanı Sadettin Özbek, önemli olanın Bodrum Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sanata verdiği destekler olduğunu belirterek katkı sunan herkese teşekkür etti.

Bölge kadınlarına şiirleriyle hayat veren Hamdi Topçuoğlu'na teşekkür eden BESİAD Başkanı Elvan Bilgin, Karyalı kadınlarla ilgili bu projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Genel Koordinatör Emel Çakaloğlu ise serginin kadının gücünü ve yaratıcılığını gözler önüne serdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sanat, geçmişi anlamanın, geleceğe ışık tutmanın en güçlü yollarından biridir. Bodrum Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz. Sanatın, tarihin ve edebiyatın bir arada olduğu bu kıymetli serginin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, nice sanat dolu günlerde buluşmayı temenni ediyorum."

BESİAD üyelerinin şair ve yazar Hamdi Topçuoğlu'nun şiirlerini seslendirdiği açılış programı sonrası 60 sanatçı tarafından hazırlanan ve 75 kadın motifli eserin yer aldığı sergi alanı gezildi.

Sanatseverler, 17 Mart Pazartesi gününe kadar sergiyi ziyaret edebilecek.