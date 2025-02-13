Bodrum'da Geçici Barınma Hizmetleri Hakkında Açıklama - Son Dakika
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Bodrum'da Geçici Barınma Hizmetleri Hakkında Açıklama

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, geçici barınma hizmetinin 30 Nisan 2025 tarihine kadar devam edeceğini açıkladı. Ancak, belirlenen kriterleri taşımayan vatandaşların hizmetten faydalanmalarının sonlandırılacağını belirtti.

13.02.2025 09:17  Güncelleme: 10:26
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(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, "30 Nisan 2025 tarihinde tesiste verilen geçici barınma hizmeti tamamen sonlandırılmayıp hizmet devam edecektir. Ancak 'geçici barınma' koşulları ile ilgili kriterleri taşımayan vatandaşlarımız ve geçici barınma merkezinde konaklama kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımız ile ilgili tespit ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra bu vatandaşlarımızın peyderpey geçici barınma hizmetimizden faydalanmaları sonlandırılacaktır. Belediyemiz, bu çerçevede üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecek ve hiçbir vatandaşımızın yalnız kalmaması için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir" açıklamasını yaptı.

Başkan Mandalinci, son günlerde yazılı basında yer alan geçici barınma hizmetlerine ilişkin, şu açıklamayı yaptı:

"Belediyemiz, sosyal belediyeciliğin gerekliliği, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ilkelerine uygun olarak Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca yaklaşık 15 yıl önce geçici barınma hizmetini hayata geçirmiştir. Bu hizmetin temel amacı, özellikle kış aylarının zorlu şartlarında 65 yaş üstü ve engelli bireylerin korunmasını sağlamak ve onların temel barınma ihtiyaçlarını karşılamaktı. Ancak son yıllarda geçici barınma talebi üzerine belediyemize başvuru yaparak bu hizmeti alan vatandaşların kullanım süreleri; 9 ay-1 yıl-3 yıl-5 yıl ve üzeri şeklinde gerçekleştiği ve bu durumda kullanım süreleri geçici barınma amacının ötesine geçerek, belediye imkanlarıyla kalıcı barınma ve üç öğün yemek hizmetine dönüşmeye başlamıştır. Dolayısıyla bu durumda sistemin sürdürülebilirliği konusunda maddi ve manevi zorluklar yaşanmaya başlanmıştır. Ayrıca bu sistem amacı dışında kullanıldığı için gerçek ihtiyaç sahiplerinin 'geçici barınma' taleplerine cevap veremez duruma gelmiştir.

Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yayınlanan tasarruf tedbirleri genelgesi uyarınca, kamusal harcamalarda tasarruf sağlanması zorunlu hale getirilmiştir. Bu süreçte, belediyemizin mali yapısı ve kamu tasarruf tedbirleri çerçevesinde yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, 7 Kasım 2024 tarihinde Kültür ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce alınan karar ile geçici barınma hizmetinin 30 Nisan 2025 tarihinde sonlandırılması kararlaştırılmıştır. Kararın ardından tüm ilgili kurum ve kuruluşlara resmi bilgilendirmeler yapılmış, hizmetten faydalanan vatandaşlarımızın da süreç hakkında bilinçlendirilmesi sağlanmıştır.

Karar sonrası sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması adına çalışmalarımız titizlikle yürütülmüştür. Bu çerçevede, geçici barınma hizmetinden yararlanan 41 vatandaşımıza Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne yönlendirilmek üzere huzurevi veya bakımevine yerleşme taleplerinin olup olmadığı sorulmuş, bireysel ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak her birinden dilekçeleri alınmıştır. Buna rağmen yalnızca bir vatandaşımız kurum bakımını talep etmiş, geri kalan bireyler herhangi bir kuruma yerleşmek istemediklerini, sosyal yardımlardan faydalanmayı kabul etmeyerek tesiste 'kalıcı barınma talepleri' olduğunu tarafımıza beyan etmiştir.

Burada yaşanan sorun 'geçici bir süre' konaklamak üzere tesis yerleşen vatandaşlardan bir çoğunun daha sonra bu tesisten ayrılmak istemeyip 'kalıcı süreli konaklama ve yemek hizmeti' alacak şekilde belediyenin kendilerine bir imkan sağlamasını istemelerinden kaynaklanmaktadır. Bu hali ile 'kalıcı konaklama hizmeti' tamamı ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğine aykırılık teşkil etmektedir.

Geldiğimiz süreçte; 30 Nisan 2025 tarihinde tesiste verilen geçici barınma hizmeti tamamen sonlandırılmayıp hizmet devam edecektir. Ancak 'geçici barınma' koşulları ile ilgili kriterleri taşımayan vatandaşlarımız (65 yaş altı, adli sicil kaydı olan, ağır psikolojik rahatsızlığı olanlar ve benzeri kişiler gibi) ve geçici barınma merkezinde konaklama kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımız ile ilgili tespit ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra bu vatandaşlarımızın peyderpey geçici barınma hizmetimizden faydalanmaları sonlandırılacaktır.

Belediyemiz, sosyal devlet anlayışı ve halkçı politikaları çerçevesinde yürütmüş olduğu hizmetleri, dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirerek sürdürmeye kararlıdır. Ancak bu sürecin daha sağlıklı yönetilebilmesi ve uzun vadede daha etkili çözümler üretilebilmesi adına tüm paydaşların ve resmi devlet kurumlarının desteğini esirgememesi en büyük temennimizdir. Birlikte hareket ederek, dayanışma içinde daha güçlü ve daha mutlu bir Bodrum'u inşa edebileceğimize yürekten inanıyoruz. Belediyemiz, bu çerçevede üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecek ve hiçbir vatandaşımızın yalnız kalmaması için elinden gelen tüm gayreti gösterecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Geçici Barınma Hizmetleri Hakkında Açıklama - Son Dakika

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