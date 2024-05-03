Bodrum'da içme suyu hattında patlama: Yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bodrum'da içme suyu hattında patlama: Yol trafiğe kapatıldı

Bodrum\'da içme suyu hattında patlama: Yol trafiğe kapatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Torba-Gündoğan kara yolunda içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama sonucu yol trafiğe kapatıldı. Patlamanın ardından çökme yaşandı ve çevreye tonlarca su aktı. Belediye ekipleri onarım çalışması yapacak.

03.05.2024 23:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

Torba- Gündoğan kara yolu Torba Kavşağı istikametinde kara yolundan geçen içme suyu ana isale hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yolda çökme oldu, tonlarca su çevreye aktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ve polis ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı, yolu kontrollü olarak trafiğe kapattı.

Hatta belediye ekiplerince onarım çalışması yapılacak.

Kaynak: AA

Bodrum, Muğla, Çevre, Güvenlik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da içme suyu hattında patlama: Yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:27 Standard Poor’s Türkiye’nin kredi notunu yükseltti Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
23:02 Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, genel başkanlığı bırakıyor
21:31 Gazze’ye yardım atan paraşütler insanların üzerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var Gazze'ye yardım atan paraşütler insanların üzerine düştü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
23:38 Maç bitti, ortalık karıştı Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi Maç bitti, ortalık karıştı! Basketbolcular ile taraftarlar birbirine girdi
23:23 Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta: Kupa maçı öncesi moral oldu
22:23 Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti Beşiktaş, verilmeyen penaltıya isyan etti
21:58 Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
21:09 PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı
20:54 Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti Erden Timur: Ali Koç beni tehdit etti
20:47 Adana’da ’organ ticareti’ şebekesi operasyonuna 9 tutuklama Adana'da 'organ ticareti' şebekesi operasyonuna 9 tutuklama
18:49 İsrail’le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan’dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasının ardından Erdoğan'dan iş dünyasına mesaj: Dik duracağız, sonuçları istişare içinde yürüteceğiz
18:46 Alex de Souza Süper Lig’e dönüyor İşte yeni adresi Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! İşte yeni adresi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2024 00:19:08. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da içme suyu hattında patlama: Yol trafiğe kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement