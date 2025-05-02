Bodrum'da Meclis Tartışması: AK Parti Toplantıyı Terk Etti - Son Dakika
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Bodrum'da Meclis Tartışması: AK Parti Toplantıyı Terk Etti

Bodrum\'da Meclis Tartışması: AK Parti Toplantıyı Terk Etti

Bodrum'da CHP'li meclis üyeleri ile tartışma sonrası AK Partili üyeler toplantıyı terk etti.

02.05.2025 19:16
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Muğla'da, Bodrum Belediyesi'nin olağan meclis toplantısında CHP'li meclis üyeleriyle yaşanan tartışma sonrası kendilerine söz hakkı verilmemesine tepki gösteren AK Partili meclis üyeleri toplantıyı terk etti.

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen mayıs ayı olağan meclis toplantısında söz alan CHP'li meclis üyesi Niyazi Atare, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Bodrum'da yoğun katılımla kutlandığını ifade ederek, bir dahaki 1 Mayıs'ta AK Parti'yi de aralarında görmek istediklerini söyledi.

Daha sonra söz alan CHP'li meclis üyesi Deniz Koca, iktidarın ekonomi yönetimi ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Deniz Koca'nın açıklamasının ardından kendilerine söz hakkı doğduğunu ifade eden AK Parti meclis üyesi Halime Kaya Öztok söz istedi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin söz vermemesi üzerine AK Partili meclis üyelerinin tamamı toplantıyı terk etti.

Salon çıkışı açıklamalarda bulunan AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, "Bodrum'un sorunları rafa kaldırılıyor, her meclis toplantısı CHP'lilerin genel siyaset kürsüsüne dönüşüyor. Biz artık Bodrum'un konuşulmasını istiyoruz. Bugün topluca terk ettik, yarın da söz hakkı verilmezse yine aynısını yaparız." diye konuştu.

AK Partili meclis üyesi avukat Halime Kaya Öztok da açıklama yaparak, yaşananlara tepki gösterdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Meclis Tartışması: AK Parti Toplantıyı Terk Etti - Son Dakika

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