Bodrum Belediyesi, Sahile Ulaşımı Engelleyen Kaçak Duvar ve Korkulukları Yıktı - Son Dakika
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Bodrum Belediyesi, Sahile Ulaşımı Engelleyen Kaçak Duvar ve Korkulukları Yıktı

14.07.2026 11:31  Güncelleme: 12:36
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Bodrum Belediyesi, Akyarlar ve Gümüşlük mahallelerinde kamuya ait park alanı ve sahile ulaşımı engelleyen izinsiz demir korkuluk ve duvarları yıktı. Bu yıl toplam 64 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

(MUĞLA) - Bodrum Belediyesi tarafından Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde bulunan bir sitede, park alanı ile vatandaşların sahile ulaşımını engelleyen izinsiz demir korkuluk ve duvarların kaldırılmasına yönelik yıkım çalışmaları gerçekleştirildi.

Fen İşleri Müdürlüğü Yıkım Şefliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kamuya ait park alanı ile vatandaşların kıyıya ulaşımını engellediği tespit edilen kaçak imalatlar hakkında yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından ekipler harekete geçti. Gerekli güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen yıkım çalışmalarıyla, vatandaşların ortak kullanım alanları üzerindeki işgaller kaldırılarak sahile erişim yeniden kamu kullanımına açıldı.

Yasal süreçleri tamamlanan bir diğer uygulama ise Gümüşlük Mahallesi Koyunbaba mevkisinde gerçekleştirildi. Kamu alanı üzerine yapılan kaçak duvar ve benzeri işgaller, Bodrum Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla kaldırılarak alan yeniden kamunun kullanımına kazandırıldı. Yıkım çalışmalarının ardından bölgede oluşan hafriyat kaldırılarak alan düzenlendi.

BU YIL 64 YAPI YIKILDI

Haziran ayı sonuna kadar 3194 Sayılı İmar Kanunu kapsamında 44, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında 9 olmak üzere toplam 53 kaçak yapının yıkımını gerçekleştiren ekipler, temmuz ayında yürütülen çalışmalarla birlikte bu yıl içerisinde toplam 64 yapının yıkımını gerçekleştirdi. Son olarak 6306 Sayılı Kanun kapsamında Kadıkalesi Mevkisinde riskli yapı olarak tespit edilen iki yapının yıkımı gerçekleştirilirken, ilçe genelinde yasal süreçleri tamamlanan 4 kaçak yapıda da yıkım çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Bodrum, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum Belediyesi, Sahile Ulaşımı Engelleyen Kaçak Duvar ve Korkulukları Yıktı - Son Dakika

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