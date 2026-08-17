Bodrum'da Su İsale Hattı Patladı - Son Dakika
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Bodrum'da Su İsale Hattı Patladı

Bodrum\'da Su İsale Hattı Patladı
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Bodrum'da su isale hattındaki patlama nedeniyle büyük su akışı oldu, yol çukurlaştı ve trafik sıkıştı.

MUĞLA'nun Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama sonucu tazyikli su metrelerce yükseğe yükseldi. Tonlarca suyun boşa aktığı olayda yolda da çukur oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Torba - Gölköy yolu Demirbükü mevkisindeki ana su isale hattında meydana geldi. İsale hattında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı. Patlamanın şiddetiyle tazyikli su metrelerce yükseğe ulaştı. Tonlarca suyun boşa aktığı patlamanın ardından, yolda çukur da oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedilirken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin yaşandığı güzergahta güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Hattaki su akışını kesen ekipler, bölgede geniş çaplı onarım çalışması başlattı.

Öte yandan, patlamayla birlikte yarılan asfalt ve taş parçaları nedeniyle bir otomobilin arka camında hasar meydana geldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Su İsale Hattı Patladı - Son Dakika

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