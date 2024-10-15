Bodrum'da Sualtı Parkı'nın 2. Etabı Açıldı - Son Dakika
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Bodrum'da Sualtı Parkı'nın 2. Etabı Açıldı

Bodrum'da Blue Exile Art Project Sualtı Parkı'nın 2. etabı açılışı, sanat eserleri ile kutlandı.

15.10.2024 17:18
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Blue Exile Art Project (BEAP) Sualtı Parkı'nın 2. etabının açılışı yapıldı.

Bodrum Belediyesi, Bodrum Deniz Müzesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Rotary 2440. Bölge'ye bağlı Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü ile Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından desteklenen BEAP Sualtı Parkı'nın 2. Etap açılış etkinliği, Bitez açıklarındaki Görecek Adası'nda gerçekleştirildi.

Bodrum Limanı Kale önünde demirli teknelerle bölgeye giden protokol üyeleri ve sanatseverler etkinliği takip etti.

Deniz ve kıyıları koruma farkındalığı oluşturma amacıyla düzenlenen etkinlikte sanatçılar, "Tirhandiller ve Batıklar" temasıyla hazırladıkları büyük boyutta heykel, heykel grubu ve tirhandil tekne su altında sergiledi. Su altına biri tirhandil teknesi olmak üzere 5 heykel indirildi.

Açılışta, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi İsabelle Dupont'un da arasında olduğu sanatçılar ve diğer katılımcılar dalış yaptı.

Etkinlikte su altında açılış kurdelesi kesilirken, eserler incelendi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, dalışın ardından gazetecilere, büyükşehir olarak projenin parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Aras, çalışmanın çok kısa zamanda başarı elde ettiğini belirterek, " Denizcilik, süngercilik mirasını gelecek nesillere taşımaya çalışıyoruz. Bu tür projeler aynı zamanda büyük bir barış projesidir. Akdeniz bizim için bir barış denizi olmak durumundadır." dedi.

Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi İsabelle Dupont da kendileri için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, uzun zamandan beri bu projeyi duyduğunu ama bu kez yerinde gördüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de bölgenin su altı parkı olması için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğüne dikkati çekti.

Bodrum Deniz Müzesi Müdürü Selen Cambazoğlu ve Proje Koordinatörü ve Mavi Ege Denizi Rotary Kulübü eski başkanı Şule Kükrer de açılışta konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Sualtı Parkı'nın 2. Etabı Açıldı - Son Dakika

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