Bodrum'da Taksi ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Ölü - Son Dakika
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Bodrum'da Taksi ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Ölü

Bodrum\'da Taksi ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Ölü
28.06.2026 11:10
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Bodrum'daki kazada motosiklet sürücüsü ve arkadaşı hastanede hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde taksi ile motosikletin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı. Motosiklet sürücüsü Murat Yüp'ün (52) ardından beraberindeki Gülistan Variş (30) da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 02.00 sıralarından Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi'nde meydana geldi. M.C. yönetimindeki 48 T 6534 plakalı taksi, tali yoldan çıkan Murat Yüp yönetimindeki 48 AVF 466 plakalı motosikletle çarpıştı. Yüp ile yanındaki Gülistan Variş, yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletten yola savruldu. Taksi ise yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yan yattı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Murat Yüp, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hastanede tedaviye alınan Gülistan Variş de hayatını kaybetti. Variş'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bodrum'da Taksi ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Ölü - Son Dakika

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