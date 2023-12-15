 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bodrum'da Yılbaşı Kutlamaları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da Yılbaşı Kutlamaları Başlıyor

Bodrum'da yeni yıl, otellerde ve meydanlarda yapılacak konserler ve etkinliklerle kutlanacak. Otellerde şimdiden yüzde 40'ın üzerinde rezervasyon doluluğu var. Bodrum, turistler için cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

Bodrum\'da Yılbaşı Kutlamaları Başlıyor
15.12.2023 - 10:42,  Güncelleme: 10:44
Abone Ol

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yeni yıl, otellerde ve meydanlarda yapılacak konserler ve etkinliklerle kutlanacak. İlçenin yılbaşında turistler için cazibe merkezi olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Otellerde şimdiden yüzde 40'ın üzerinde rezervasyon doluluğu var" dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, 2024 yılbaşı heyecanı başladı. Bodrum Belediyesi tarafından 2024 yılı kutlamaları kapsamında Turgutreis, Yalıkavak ve Bodrum Belediye Meydanı'nda konserler düzenlenecek ve 31 Aralık'ta meydanlarda ünlü isimler sahneye çıkacak. Otel ve restoranlar da yılbaşına özel programlar hazırladı. Konaklama paketleri oluşturan oteller ayrıca içinde yılbaşı galasının da olduğu özel paketlerle konuklarını ağırlayacak. Soğuk meze, ara sıcak, sıcak ve limitli içecekten oluşan menü, yılbaşı eğlencesi ve konaklama için kişi başı fiyatlar 3 bin liradan başlıyor.

'ŞU AN REZERVASYON ANLAMINDA UYGUNLUK VAR'

Yılbaşında, yarımada genelinde birçok noktada sahne performanslarının olacağını söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Her yıl olduğu gibi Bodrum'da yeni yılda konser ve etkinlikler olacak. Otellerde ve restoranlar gala yemekleri organizasyonları yapacak. Şu an rezervasyon anlamında uygunluk var. Otellerde yüzde 40'ın üzerinde rezervasyon doluluğu var. Belediyenin düzenleyeceği konserler olacak, bunun yanında otellerde ve eğlence mekanlarında ünlü isimler sahne alacak. Yılbaşının Bodrum'da güzel geçeceğine inanıyorum. Bodrum, buradaki etkinlikler nedeniyle şehir dışından gelenler tarafından da tercih ediliyor. Otellerde oda kahvaltı kişi başı 1000 liradan başlıyor. Konserler ve etkinlikler ayrıca fiyatlandırılmaktadır. Bunlar ise içerisinde gala yemeği ve konser olduğu zaman kişi başı 3 bin liradan başlıyor. İçeriğine göre bu fiyatlar daha da artıyor" dedi.

'1 MİLYON 375 BİN YABANCI TURİST GELDİ'

Bodrum'un 2023 turizm sezonunu değerlendiren Dengiz, "Yoğun bir sezon geçirdik. Otel işletmecileri ve turizm çalışanları bu süreçte çok yoruldu. Herkes elinden geleni yaptı. Sezon ortasında zaman zaman boşluklar oldu ama biz hiçbir zaman vazgeçmedik. Deniz ve hava yoluyla toplam 1 milyon 375 bin yabancı turist Bodrum'a geldi. Güzel bir rakam ve geçen seneye göre de başa baş gittik diyebiliriz. Gelecek sene için fuarlar, toplantılar ve görüşmeler devam ediyor. 2024 yılında 1 milyon yabancı turist rakamının üzerine çıkmayı hedefleyeceğiz" diye konuştu.

Yunan adaları için 7 günlük vize serbestliğinin Bodrum'u etkilemeyeceğini söyleyen BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "12 adalar için belli süre içerisinde serbest dolaşım vardı. Bodrum yine iç pazarda yerini koruyor. Bizler en iyi hizmet vermeye çalışanlar olarak Akdeniz'in en iyi destinasyonlarından birisiyiz. Adalarda yediğiniz yemekler konsept ve içeriğine göre fiyat anlamında farklılık gösteriyor. Bodrum'da bu noktada aynı şekilde hizmet veriyor. Bu noktada Bodrum için ne hizmette ne de fiyatlarda kırılma olmayacaktır" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Yılbaşı, Bodrum, Ömer, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da Yılbaşı Kutlamaları Başlıyor - Son Dakika


10:21
Konut satışları kasımda %20,6 azalarak 93 bin 514 oldu! Türkiye'den en çok ev alan yabancı yine Ruslar Konut satışları kasımda %20,6 azalarak 93 bin 514 oldu! Türkiye'den en çok ev alan yabancı yine Ruslar
10:13
Türkiye haftayı karlı kapattı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum Türkiye haftayı karlı kapattı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum
10:13
Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:12
Avustralya'nın her yerde aradığı suçlu Masood Zikria, İstanbul'da müteahhitlik yapmış Avustralya'nın her yerde aradığı suçlu Masood Zikria, İstanbul'da müteahhitlik yapmış
10:03
Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi
09:59
2024 sonu dolar kuru beklentisi yükselirken enflasyon beklentisi geriledi 2024 sonu dolar kuru beklentisi yükselirken enflasyon beklentisi geriledi
09:39
Kocasinan'da kentsel ve sosyal dönüşüm projeleri hızla devam ediyor Kocasinan'da kentsel ve sosyal dönüşüm projeleri hızla devam ediyor
09:30
Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti

Son Dakika
09:39 Kocasinan'da kentsel ve sosyal dönüşüm projeleri hızla devam ediyor
10:21 Konut satışları kasımda %20,6 azalarak 93 bin 514 oldu! Türkiye'den en çok ev alan yabancı yine Ruslar
10:13 Türkiye haftayı karlı kapattı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum
10:12 Avustralya'nın her yerde aradığı suçlu Masood Zikria, İstanbul'da müteahhitlik yapmış
10:13 Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:03 Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi
09:59 Merkez Bankası 2023 ve 2024 sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:30 Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25 Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi
09:05 Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 10:42:20. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da Yılbaşı Kutlamaları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement