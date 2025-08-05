Bodrum'da Yol Bakım ve Yenileme Çalışmaları Sürüyor

Bodrum ilçesinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi sorumluluk alanlarındaki cadde ve sokaklardaki çalışmalar devam ediyor.

Ekipler beton, parke ve asfalt kaplamalarda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile mazgallarda temizlik, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi genelindeki mazgallar temizlenerek bakım, onarım ve yenilemeleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca yenileme çalışması yapılan birçok sokak ve caddeler için de yeni mazgal imalatları yapılıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da Muğla'da vatandaşların yaşam kalitesini yükseltecek yatırımlara devam ettiklerini ifade etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yürütülen çalışmalara ilişkin, Bodrum'da sorumluluk alanlarında kalan her noktada vatandaşların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürdüklerini kaydetti.

Öte yandan Konacık Mahallesi Seyit Onbaşı Caddesi başta olmak üzere birçok mahallede asfaltlama, yol düzenleme, betonlama, parke döşeme, çocuk parkı düzenlemesi ve kasis çalışması gibi faaliyetlerin yapıldığı bildirildi.