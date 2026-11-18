Muğla'nın Bodrum ilçesindeki marinada demirli 8 motoryatı etkileyen yangına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında görevlendirilen, aralarında gemi, elektrik ve makine mühendislerinin bulunduğu 4 kişilik bilirkişi heyeti, boyları 20 ila 30 metre arasında değişen teknelerin etkilendiği yangına dair incelemelerini sonuçlandırdı.

Raporda, yangının saat 03.32'de "Sisu" isimli teknede başladığı ve rüzgarın etkisiyle yan yana bağlı diğer teknelere sıçradığı belirtildi.

Motor ve jeneratör bakımlarının olaydan bir hafta önce yapıldığı kaydedilen raporda, "Sisu" isimli teknenin ağır hasar görerek batması nedeniyle yangının çıkış sebebinin kesin olarak tespit edilemediği ifade edildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarına yer verilen raporda, şiddetli rüzgar nedeniyle güvenlik görevlilerinin yangın tüpleriyle müdahale edemediği, itfaiye ekiplerinin 03.48'de söndürme çalışmalarına başladığı, marina personelinin ise yangından 19 dakika sonra hortumla müdahaleye katıldığı aktarıldı. Raporda, yangının 07.00'de kontrol altına alındığı bildirildi.

Rıhtımda 33 ila 37 milyon lira, hafif hasar alan "Breeze" isimli teknede ise 200 bin avro hasar oluştuğu değerlendirilen raporda, batan teknelerin güncel değerleri ise "Sisu" 95 milyon lira, "Lulu D'Angel" 620 bin avro, "Siesta" 4 milyon sterlin, "Dad's Toy" 1 milyon 750 bin lira, "Cher" 960 bin sterlin, "Iceberg" 480 bin dolar ve "Floating Asset" 2 milyon avro olarak gösterildi.

Raporun sonuç bölümünde, marinanın yangın planına uygun olduğu ancak ilgili iskeledeki dolapta buton bulunmadığı, "Iceberg" teknesindeki 2 kişinin kendi imkanlarıyla son anda kurtulduğu, marina ekibinin 19 dakika sonra suyla müdahalesinin gecikmiş bir uygulama olduğu ancak rüzgar nedeniyle bu müdahalenin tek başına hasarı önleyemeyeceği kaydedildi.

Bilirkişi raporunda, yangın ve hasarın oluşmasında "Sisu" tekne sahibi ile olumsuz hava koşullarının etken unsur, marina personelinin ise az etken unsur olduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Bodrum'da 21 Mart'ta Yalıkavak'taki marinada çıkan yangında demirli 7 motoryat yanarak batmış, bir motoryatta hasar oluşmuştu.

Soruşturma kapsamında yangının çıkış nedeninin ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla 23 Mart'ta bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.