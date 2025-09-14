Bodrum Motofest Rüzgarı - Son Dakika
Bodrum Motofest Rüzgarı

14.09.2025 12:28
2. Uluslararası Bodrum Motofest, motosiklet tutkunlarını bir araya getirerek renkli etkinlikler sundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Bodrum Motofest, binlerce motosiklet tutkununu bir araya getirdi.

İlçede üç gün süren festival, Gümbet Dolgu Alanı'nda gerçekleştirildi.

Alana kurulan stantlarda motosiklet ekipmanları satışa sunulurken, motosiklet şovları ve konserler festivale renk kattı. Jandarma ve polis ekiplerince özellikle gençlere yönelik motosiklet güvenliği eğitimleri verildi.

Katılımcılara hem güvenli sürüş teknikleri hem de trafik kurallarına yönelik farkındalık kazandırıldı.

Motosiklet akrobasi sporcusu Birkan Polat'ın alanda yaptığı gösteri beğeni topladı.

Bitez Mahallesi'nden başlayan ve yüzlerce motosikletlinin katıldığı kortejde ise motosiklet tutkunları şehir turu yaptı. Bodrum Antik Tiyatro ile Bodrum Belediye Meydanı ve yel değirmenleri bölgesinden de geçen korteje yerli ve yabancı tatilciler de ilgi gösterdi.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ikincisi düzenlenen etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Bodrum'un hem tarihi hem de kültürüyle dünyanın gözbebeği olduğunu ifade eden Sırmalı, "Bu anlamda ilçemizde 12 ay boyunca turizmin ve bu tür etkinliklerin yapılması bizim için çok önemli. Bu tür etkinlikler hem ilçe ekonomisine hem de sosyal yaşamına büyük katkı sağlamaktadır." dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert de etkinliğe Türkiye'nin ve dünyanın farklı bölgelerinden motosikletseverlerin katıldığını belirterek, ilçenin motosiklet kullanımı açısından oldukça yoğun bir yer olduğuna dikkati çekti, festivale destek vermekten mutlu olduklarını dile getirdi.

Bodrum Motofest organizasyonunun yetkilisi Selim Turan, festivalde 2 binden fazla motosiklet yer aldığını, 100'den fazla da çadır kurulduğunu kaydetti. Turan, festivali bundan sonraki yıllarda da sürdürmek istediklerini ifade etti.

2. Uluslararası Bodrum Motofest, bugün düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

Kaynak: AA

