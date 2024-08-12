(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Bodrumspor, 2024-2025 sezonunun ilk maçında sahasında Gaziantepspor'u konuk etti. Gaziantepspor, 3 puanı son dakikada aldı.
Sipay Bodrum FK ile Gaziantep FK arasındaki maç, Bodrum İlçe Stadı'nda saat 21: 00'de başladı. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetti.
Konuk takım Gaziantepspor, 53. dakikadan sonra 10 kişi kalmasına rağmen 90+7'de Enric Saborit'in attığı golle deplasmandan 1-0 galip ayrıldı.
Son Dakika › Güncel › Bodrumspor, Gaziantepspor karşısında son dakikada mağlup oldu - Son Dakika
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