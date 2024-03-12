Boeing Çalışanının Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Boeing Çalışanının Cansız Bedeni Bulundu

ABD'nin South Carolina eyaletinde, şirketin ürünlerinin kalitesi hakkında endişelerini dile getiren eski bir Boeing çalışanının cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Eski çalışan John Barnett, otelin otoparkında aracının içerisinde ölü bulundu. Barnett'in cesedi, Boeing şirketine açılan davada ifade vermesi beklenirken mahkemeye gelmemesinin ardından bulundu. Adli tıp yetkilisi, Barnett'in aracında silahla ateş edilmiş halde bulunduğunu açıkladı. Barnett, daha önce 787 Dreamliner uçaklarında kalite kontrol testlerinde üretim hatalarını tespit ettiğini ve şikayette bulunduğunu belirtmişti.

12.03.2024 12:07  Güncelleme: 12:17
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ABD'nin South Carolina eyaletinde, şirketin ürünlerinin kalitesi hakkında endişelerini dile getiren eski bir Boeing çalışanının cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

New York Post'un haberine göre, eski Boeing çalışanı John Barnett, dün South Carolina'da kaldığı otelin otoparkında aracının içerisinde ölü bulundu.

Barnett'in cesedi, Boeing şirketine açılan davada ifade vermesi beklenirken mahkemeye gelmemesinin ardından bulundu.

Charleston bölgesinden bir adli tıp yetkilisi BBC'ye yaptığı açıklamada, Boeing şirketinin fabrikalarındaki güvenlik ihlallerine dikkati çeken Barnett'in, aracında "kafasına silah ile ateş etmiş halde" bulunduğunu kaydetti.

Beoing, 2017'ye kadar şirket için çalışan Barnett'in vefatından üzüntü duyduğunu açıkladı.

John Barnett, 2019'da "787 Dreamliner" tipi yolcu uçaklarında kabin basıncının aniden düşmesi halinde yolcu koltuklarının üzerinde bulunan oksijen maskelerini otomatik açan sistemlerin büyük bölümünde üretim hatası olduğunu ileri sürmüştü.

Boeing'de 32 yıl görev yapan Barnett, 2016'da şirketin South Carolina'daki fabrikasında çalışırken, 787 Dreamliner'lar üzerine yaptığı kalite kontrol testlerinde, acil durum oksijen sistemlerinin yüzde 25'inin doğru çalışmadığını, oksijen maskelerinin doğru zamanda çıkmadığını tespit ettiğini belirtmişti.

Barnett, söz konusu sistemlerdeki üretim hatasını anlamak üzere daha ileri testler yapmayı talep ettiğini ancak bu talebinin Boeing yöneticileri tarafından engellendiğini kaydetmişti.

Bunun üzere 2017'de ABD Federal Havacılık Komisyonuna (FAA) şikayette bulunduğunu belirten Barnett, kurumun çözüm için adım atmadığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

Adli Tıp, Carolina, Havacılık, Suç, Dünya, Güncel, Son Dakika

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