Boğaziçi'nde Çocuk Ceza Adaleti Paneli

06.05.2026 13:51
Hukukçular Derneği, Boğaziçi'nde 'Adalet, Koruma ve Sorumluluk' temalı panel düzenledi.

Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonunca, Boğaziçi Üniversitesi'nde "Adalet, Koruma ve Sorumluluk" temalı suça sürüklenen çocuk paneli düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall'de düzenlenen panelde, çocuk ceza adalet sistemi çok boyutlu olarak ele alındı. Hukuk, psikiyatri, sosyoloji, eğitim, aile yapısı, dijitalleşme, bağımlılık, önleyici tedbirler ve rehabilitasyon başlıkları uzman isimler tarafından değerlendirildi.

Panelin açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, çocukların adalet sistemiyle karşı karşıya kalmadan önce desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Gürsoy, gençlik merkezleri, spor tesisleri, gençlik kampları, gönüllülük faaliyetleri ve psikososyal destek çalışmalarının çocuklar ve gençler için koruyucu alanlar oluşturduğunu belirtti.

Hukukçular Derneği Genel Başkanı Avukat Mehmet Melih Gülseren de suça sürüklenen çocuk meselesinin yalnızca fail ya da mağdur ayrımıyla ele alınamayacağını ifade ederek, ister fail ister mağdur olsun, bir çocuğu kaybetmenin bir nesli, toplumu kaybetmek olduğunu söyledi.

Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu Başkanı Avukat Hacer Nur Kılıçarslan ise Gençlik Komisyonunun hukuk fakültesi öğrencilerinin gelişimine katkı sunmak, genç hukukçuların toplumsal meselelere karşı duyarlılığını artırmak ve çözüm odaklı çalışmalar yürütmek amacıyla faaliyet gösterdiğini anlattı.

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Emrah Bozbayındır da çocuk ceza adalet sisteminin hem Türkiye'de hem dünyada tartışılmaya devam eden ağır ve çok yönlü bir mesele olduğunu belirtti. Bozbayındır, çocuk suçluluğu, ceza sorumluluğu yaşı, koruma tedbirleri ve yaptırım dengesinin sağlıklı zeminde ele alınması gerektiğini kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından panel oturumlarla devam etti.

Moderatörlüğünü Hukukçular Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mehmet Özcan'ın üstlendiği "Çocuk Ceza Adalet Sisteminde Sorunlar ile Çözüm Önerileri" başlıklı birinci oturumda, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı Müşerref Pervin Tuba Durgut, Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Dr. İpek Coşkun Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selman Dursun ve Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akgün konuşmacı olarak yer aldı.

Oturumda, suça sürüklenen çocuk meselesinin adli süreçlerin ötesinde, aile, okul, mahalle, akran çevresi, dijital dünya, bağımlılık, ruh sağlığı, eğitim ve sosyal politika alanlarıyla birlikte ele alınması gerektiği vurgulandı.

Moderatörlüğünü Hukukçular Derneği Gençlik Komisyonu Başkanı Avukat Hacer Nur Kılıçarslan'ın üstlendiği "Çocuk Ceza Adalet Sistemine Yeni Bir Bakış: Yaptırım ve Koruma Dengesi" başlıklı ikinci oturumda ise Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Demirel ve İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Doç. Dr. Cengiz Apaydın konuşmacı olarak yer aldı.

İkinci oturumda çocuk ceza adalet sisteminde yaptırım ve koruma dengesinin nasıl kurulması gerektiği, psikolojik gelişim, aile yapısı, travma, dijitalleşme, bağımlılık, çocukların ceza sorumluluğu, infaz sistemi, eğitim ve hukuk bilinci gibi başlıklar üzerinden ele alındı.

Programa, akademisyenler, yargı mensupları, hukukçular, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Program, plaket takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

