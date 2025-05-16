Boğaziçi'nde Protestolar ve Gözaltılar

(İSTANBUL) - Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK) tarafından düzenlenen etkinliğe konuşmacı olarak Nurettin Yıldız'ın davet edilmesinin ardından bazı öğrencilere yönelik gerçekleşen müdahale, gözaltı ve tutuklamalara ilişin suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi. Ayrıca açıklamada olayların tırmandırılması ve öğrencilerin şiddet görmesinden Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci'nin sorumlu olduğu belirtilerek, istifası talep edildi.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, etkinliğin, üniversitenin öğrenci kulüpleri tüzüğüne ve Kulüpler Arası Kurul (KAK) işleyişine aykırı olarak düzenlendiği belirtirken, Yıldız'ın geçmiş söylemleri nedeniyle öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandığı ifade edildi.

"Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak kamuya duyurumuzdur" başlığıyla paylaşılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"13 Mayıs Salı akşamı İslam Araştırmaları Kulübü (BİSAK), öğrenci faaliyetleri tüzüğüne aykırı biçimde kulüpler arası kurulun (KAK) onayını almadan düzenlediği etkinliğe (Anayasa'nın 41. Maddesi ve TCK 103'ü açıkça ihlal ederek) çocuk istismarını ve kadına karşı şiddeti meşrulaştıran söylemleriyle tanınan Nurettin Yıldız isimli kişiyi davet etmiş, bu kişinin kampüse gelmesi öğrenciler arasında haklı bir infial yaratmıştır. Öğrenciler Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 2911 ve Anayasa'nın 34'üncü maddesindeki temel haklarını kullanarak barışçıl protesto eylemleri yapmışlardır.

Naci İnci yönetimi, belli ki üniversite kamusunu tahrik etmek üzere kurgulanmış bilim dışı bir etkinliğe açıkça destek vererek üniversitemizde gerginlik çıkmasına önayak olmuş, öğrencilerimizin polis müdahalesine ve şiddete maruz kalmasına kasıtlı olarak yol açmıştır.

Göreve geldiği günden beri kampüste birçok öğrenci etkinliğini gerekçesiz olarak iptal eden veya sansürleyen kayyım yönetimi üniversite içi izin mekanizmalarının bile işletilmediği bu etkinliğe izin vermiş; ardından etkinlik yapıldığı takdirde meşru protesto haklarını kullanacaklarını bildiren öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatılacağını ve suç duyurusunda bulunulacağını ilan etmiştir.

Etkinliğe karşı 13 Mayıs akşamı Kuzey Kampüs'te gerçekleştirilen barışçıl protesto eylemleri sırasında kayyım yönetimi kampüse çevik kuvvet polislerini bizzat davet etmiş, kampüsün ablukaya alınması sonrasında çevik kuvvet tarafından birçok öğrencimize şiddet uygulanmış ve 97 öğrencimiz gözaltına alınmıştır. Aynı sırada kampüs dışında anayasayı açıkça ihlal ederek "şeriat isteriz, yaşasın şeriat" nidalarıyla bağırarak kampüsü çevreleyen demirlere vuran, taş atan, kadın öğrencilere küfreden İBDA-C destekçisi kalabalıklara bırakın gözaltını herhangi bir uyarı bile yapılmamıştır. Buna karşılık öğrencilerimize şiddet uygularken çıkan arbedede yaralandığı iddia edilen polislerin, kampüste uzun süredir devam eden, bir işçinin ölümüne neden olmuş, her türlü inşaat prosedürünü, iş ve can güvenliğini yok sayarak sürdürülen inşaatlar nedeniyle açılmış derin inşaat çukurlarına düşmüş oldukları anlaşılmaktadır. Dolayısıyla polislerin yaralanmasının sorumlularının da başta Naci İnci olmak üzere kayyım yönetimin liyakatine, ehil olup olmadığına bakmadan göreve getirdiği, tek vasfı yandaşlık olan görevliler olduğu ortadadır.

'Tutuklu öğrencilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz'

Olaylar nedeniyle gözaltına alınan öğrencilerimizden önce 9 öğrencimiz adli kontrol şartıyla olmak üzere 91 öğrencimiz serbest bırakılmış, tutuklanan 6 öğrencimizden biri ise bugün itibariyle tahliye edilmiştir. Tek yaptıkları barışçıl protestolara katılmak, yani en temel anayasal haklarını kullanmak olan öğrencilerin şiddete maruz bırakılması, sebepsiz yere gözaltında tutulması ve aleyhlerinde somut delil olmadan tutuklanması kabul edilemez. Tüm tutuklu öğrencilerin bir an önce serbest bırakılmasını, adli kontrol ve yurtdışı yasağı gibi keyfi kısıtlamaların derhal kaldırılmasını bekliyor, öğrencilerin haklarında yürütülen soruşturmalara son verilmesini talep ediyoruz. Öğrencilerimizin haklarını savunmaya devam edecek, hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız.

13 Mayıs günü üniversitemizde yaşanan üzücü olaylar sonrasında Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak kamuoyu önünde suç duyurusunda bulunuyoruz: Naci İnci bir üniversite kampüsünde yeri olmaması gereken, açıkça provokatif bir etkinliğe kurumsal destek vermiş ve çevik kuvveti kampüse davet ederek protesto hakkını kullanan öğrencilerin şiddet görmesine sebep olmuştur. Olayların tırmandırılmasından ve öğrencilere uygulanan şiddetten doğrudan sorumlu olan Naci İnci'nin görevinden istifa etmesini, istifa etmezse görevinden alınmasını ve hakkında gerekli yasal sürecin başlatılmasını talep ediyoruz.

Kayyım yönetimin tavrı ve açıklamalarının yanı sıra öğrencilerimizin aleni şekilde çocuk istismarını ve kadına karşı şiddeti olumlayan bir kişiye tepki göstermelerini "tehdit", "linç girişimi", "uydurma gerekçelerle kampüsü kargaşaya sürüklemek" gibi ifadeler kullanarak kınayan ve "birlikte yaşama hukukuna riayet" etmemekle suçlayan kayyım destekçisi Bura isimli derneğin veya benzeri açıklamalar yapan devlet kurumlarının temsil ettiği zihniyeti de şiddetle kınıyor, herkesi ortak insani ve vicdani değerleri savunmaya davet ediyoruz."