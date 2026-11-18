Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds'ın (QS) sürdürülebilirlik sıralamasında Türkiye'den 6 üniversitenin ilk 500'e girdiğini bildirdi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, QS'in "2027 Dünya Üniversite Sıralaması: Sürdürülebilirlik" yayımlandı.

Buna göre dünya genelinde 107 ülke ve bölgeden 2 bin 3 üniversitenin değerlendirildiği sıralamada, yükseköğretim kurumlarının sürdürülebilirlik performansları çevresel etki, sosyal etki ve yönetişim olmak üzere üç temel kategoride ele alındı.

Sıralamada Türkiye'den toplam 62 üniversite yer alırken, Türk üniversitelerinden 6'sı ilk 500'e, 23'ü ise ilk 1000'e girdi.

QS değerlendirmesine göre Türkiye, bu yıl sıralamaya en fazla yeni üniversite kazandıran ülke oldu. Türkiye'nin yükseköğretim sisteminin sıralama performansında ise geçen yıla göre yüzde 13'lük iyileşme kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Türkiye'nin zirvesinde

QS'in sıralamasında Boğaziçi Üniversitesi, önceki yıla göre 23 basamak yükselerek dünyada 329'uncu sırada yer aldı ve ilk kez Türkiye birinciliğini elde etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Koç Üniversitesi 331'inci sırayı paylaşırken Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 352'nci, Yıldız Teknik Üniversitesi 390'ıncı, Sabancı Üniversitesi ise 490'ıncı sırada yer aldı. Böylece, Türkiye'den 6 üniversite dünyanın ilk 500'üne girmeyi başardı.

İlk 1000'de yer alan diğer Türk üniversiteleri arasında Hacettepe Üniversitesi 558'inci, Ankara Üniversitesi 589'uncu, İstanbul Üniversitesi 676'ncı, Dokuz Eylül Üniversitesi 692'nci, Atatürk Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi 708'inci, Erciyes Üniversitesi 731'inci, Gebze Teknik Üniversitesi 743'üncü, Karadeniz Teknik Üniversitesi 779'uncu, Bilkent Üniversitesi 783'üncü, Akdeniz Üniversitesi 790'ıncı, Marmara Üniversitesi 810'uncu, Gazi Üniversitesi 819'uncu, Selçuk Üniversitesi 855'inci, Çukurova Üniversitesi 936'ncı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 948'inci ve Süleyman Demirel Üniversitesi 987'nci sırada yer aldı.

Açıklamaya göre, Anadolu'daki bazı üniversitelerin sıralamalardaki performansı dikkat çekti. Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi, geçen yıl 931'inci sıradayken 223 basamak yükselerek 708'inci sıraya yerleşti. Gebze Teknik Üniversitesi ise 208 basamaklık ilerlemeyle 951'inci sıradan 743'üncü sıraya çıktı.

Ankara Üniversitesi 69, Akdeniz Üniversitesi 60, Çukurova Üniversitesi 48, Marmara Üniversitesi 44, İTÜ 36 ve Selçuk Üniversitesi 32 basamak yükseldi.

Üniversitelerin farklı sürdürülebilirlik alanlarındaki performansları da öne çıktı. Bu doğrultuda çevresel sürdürülebilirlik alanında Sabancı Üniversitesi 89,5, çevre eğitiminde İTÜ 94,8, Yıldız Teknik Üniversitesi 89,6, Boğaziçi Üniversitesi ise 86,7 puan aldı. Çevre araştırmalarında ise ODTÜ 87,5, Erciyes Üniversitesi 84,7 ve İTÜ 83,2 puana ulaştı.

"Anadolu'daki üniversitelerimizin yükselişini değerli buluyorum"

Açıklamada sıralamaya ilişkin görüşlerine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Türkiye'nin bu yıl QS 2027 Sürdürülebilirlik Sıralaması'na en fazla yeni üniversite kazandıran ülke olmasının yükseköğretim sisteminin tamamına yayılan bilimsel gelişimin göstergesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin hedefinin birkaç üniversitenin dünya sıralamalarında yükselmesi olmadığının altını çizen Özvar, yükseköğretim sisteminin tamamında bilimsel kapasitenin güçlendirilmesini önemsediklerini vurguladı.

"Anadolu'daki üniversitelerimizin yükselişini değerli buluyorum." ifadesini kullanan Özvar, Atatürk Üniversitesi'nin 223, Gebze Teknik Üniversitesi'nin ise 208 basamak ilerlemesinin bilimsel gelişmenin farklı şehirlerde ve üniversitelerde karşılık bulduğunu gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

"Hedefimiz, üniversitelerimizin dünyanın geleceğine yön veren bilimsel çözümlerin adresi olmasıdır"

Özvar, üniversitelerin başarısının yalnızca uluslararası sıralamalardaki yerleriyle ölçülemeyeceğine dikkati çekerek, asıl önemli olanın üretilen bilimsel bilginin insanlığın karşı karşıya olduğu sorunların çözümüne katkı sağlaması olduğunu vurguladı.

İklim değişikliği, su kaynaklarının korunması, enerji ve çevre sorunlarının bütün dünyanın ortak gündeminde olduğunu belirten Özvar, üniversitelerin bu alanlarda çözüm üreten bilim merkezleri olması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 sürecine 208 üniversitenin tamamının dahil edilmesinin de bu anlayışın bir sonucu olduğunu kaydeden Özvar, üniversitelerin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik yaklaşık 2 bin 500 bilimsel projeyi uluslararası platforma taşımasının Türkiye'nin bu alandaki bilimsel üretim kapasitesini ortaya koyduğunu belirtti.

Özvar, "Hedefimiz, dünya sıralamalarında yükselen üniversitelerimizin aynı zamanda dünyanın geleceğine yön veren bilimsel çözümlerin de adresi olmasıdır." açıklamasını yaptı.

QS sonuçları, üniversitelerin COP31 sürecinde üstlendiği rol için önemli

Açıklamaya göre, QS sonuçları, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecinde üniversitelerin üstlendiği rol bakımından da önem taşıyor.

YÖK koordinasyonunda Türkiye'deki 208 üniversitenin tamamı COP31 sürecine dahil edilirken, üniversiteler, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik bilimsel araştırmaları, projeleri, akademik birikimleri ve uluslararası işbirlikleriyle sürece katkı sunuyor.