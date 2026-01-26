Üniversiteli Gençler, Ayvalık'ta Çocukların Gelişimine Katkı Sunuyor

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Cihan Şişman Gençlik Merkezi'nde yürütülen gönüllülük çalışmalarıyla, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri sanat ve eğitim atölyeleri aracılığıyla Ayvalık merkez ve köy okullarındaki çocukların gelişimine katkı sunuyor.

Ayvalık Belediyesi Cihan Şişman Gençlik Merkezi, Boğaziçi Okulları'nın gönüllü öğrencilerini ağırlıyor. 2015 yılından bu yana yaz ve kış okulları kapsamında Boğaziçi Üniversitesi'nden gelen gönüllü öğrenciler, Ayvalık merkez ve köy okullarındaki çocuklara eğitim veriyor.

Zeytin Çekirdekleri Derneği'nin öncülüğünde gerçekleşen bu gönüllülük hareketi, sanata ve eğitime ulaşmada zorluk çeken çocuklara erken yaşta dokunmayı amaçlıyor. Sanat, müzik, felsefe, fotoğrafçılık, spor ve resim gibi atölyelerle çocukların ufkunu genişletiyor.

Belediye Başkanı Mesut Ergin de bu anlamlı çalışmaları yerinde inceleyerek çocuklarla keyifli anlar paylaştı. Resim sergilerini büyük bir beğeniyle gezen Ergin, çocuklarla birlikte masa tenisi oynayarak onlara destek oldu.