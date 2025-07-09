Çorum'un Boğazkale ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 3 bin dönüm ekili arazi zarar gördü.
İlçeye bağlı Yekbas, Emirler ve Kaymaz köylerinde buğday ekili arazide çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, köylülerin de yardımıyla kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 3 bin dönüm ekili arazi zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Boğazkale'de Yangın: 3 Bin Dönüm Arazi Zarar Gördü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?