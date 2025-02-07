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BOGOTA, 7 Şubat (Xinhua) -- Kolombiya'nın başkenti Bogota'da "Arabasız Gün" etkinliği sırasında caddede bisiklet süren bir kişi, 6 Şubat 2025.

Bogota, 6 Şubat'ta bu yılın ilk "Arabasız Günü"ne ev sahipliği yaptı. 2000 yılından bu yana yılda iki kez düzenlenen etkinlik, kentin düşük karbon emisyonlu yaşam tarzını teşvik etmeye yönelik süregelen çabalarının bir parçası. Etkinlik kapsamında 6 Şubat'ta yerel saatle sabah 05.00'ten akşam 21.00'e kadar özel araç kullanımını yasaklandı. (Fotoğraf: Andres Moreno/Xinhua)