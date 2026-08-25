Boğulma Tehlikesi: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Boğulma Tehlikesi: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Ordu'da ırmakta boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Mahmut Emin Eren, hastanede yaşamını yitirdi.

Ordu'nun Kabataş ilçesinde serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki Mahmut Emin Eren, Samsun'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kabataş ilçesine bağlı Eceli Mahallesi Çonkara Küme Evleri mevkisinde 21 Ağustos'ta Bolaman Irmağı'na giren Eren, bir süre sonra suda gözden kayboldu.

Çocuğun kaybolduğunu fark eden çevredekilerin suya girerek yaptığı aramalar sonucunda Eren sudan çıkarıldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince bilinci kapalı halde ambulansa alınan ve ilk olarak Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki müdahalenin ardından Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Mahmut Emin Eren, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boğulma Tehlikesi: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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