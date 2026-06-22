Boko Haram Saldırısında 11 Çiftçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Boko Haram Saldırısında 11 Çiftçi Hayatını Kaybetti

22.06.2026 15:41
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Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram'ın saldırısında 11 çiftçi hayatını kaybetti, birçok yaralı var.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği saldırılarında 11 çiftçi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri, Borno'ya bağlı Kuwawu ve Kross Kauwa köylerinde tarlada çalışan çiftçilere saldırılar düzenledi.

Saldırılarda, 11 çiftçi hayatını kaybetti, çok sayıda çiftçi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten itibaren ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Boko Haram, Güvenlik, 3. Sayfa, Nijerya, Güncel, Borno, Dünya, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boko Haram Saldırısında 11 Çiftçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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