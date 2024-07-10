Boko Haram ve DEAŞ'ın saldırılarından kaçanlar evlerine dönüyor - Son Dakika
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Boko Haram ve DEAŞ'ın saldırılarından kaçanlar evlerine dönüyor

Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarından kaçan yüz binlerce kişi, 9 yıl aradan sonra evlerine dönmeye başladı. Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Nijerya'da devam eden Boko Haram saldırıları nedeniyle 2,7 milyon kişi yerinden oldu ve çoğu komşu ülkelere sığındı. Borno eyaletinde ise güvenliğin sağlanmasıyla birlikte 300 bin kişi evine döndü.

10.07.2024 11:15
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarından kaçan yüz binlerce kişi, 9 yıl aradan sonra evlerine dönmeye başladı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde ülke genelinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana Nijerya'nın sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Boko Haram ve ISWAP terör örgütünün, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde düzenlediği saldırılar nedeniyle yüz binlerce kişi evlerini terk ederek göç etmek zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Nijerya'da devam eden Boko Haram saldırıları nedeniyle 11 yılda 2,7 milyon kişi yerinden oldu ve bunlardan çoğu komşu Çad, Kamerun ve Nijer gibi ülkelere sığındı.

Borno eyalet hükümeti, bölgede güvenliğin sağlanmasının ardından, 2015'ten beri saldırılar nedeniyle evlerini terk eden yüz binlerce kişinin geri dönmeye başladığını duyurdu.

Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum, son zamanlarda eyalette terörle mücadelede önemli gelişmeler kaydedildiğini, eyalette şu ana kadar 300 bin kişinin evine döndüğünü bildirdi.

Rann bölgesinde iki ayda 40 binden fazla kişi evine döndü

Toplumsal Dayanıklılığın Güçlendirilmesi için Tabandan Gelen Girişim (GISCOR) adlı sivil toplum örgütünün Rann Bölge Müdürü Muhammed Kusha, AA muhabirine, terör saldırıları nedeniyle yüz binlerce Nijeryalının komşu Kamerun'a sığındığını söyledi.

Kusha, Rann bölgesinde 1,5 yıldır güvenliğin sağlandığını ve Boko Haram'ın kundakladığı evlerin üçte birinin hükümet tarafından inşa edildiğini anlattı.

Rann'da iki ayda 40 binden fazla bölge halkının evlerine geri döndüğünü kaydeden Kusha, "Rann bölgesinde evlerine geri dönen kişiler daha önce Kamerun'a sığınmıştı, yıllar sonra kendi evlerine geri döndü." diye konuştu.

Kusha, GISCOR ve hükümetin işbirliğinde geri dönenlerin hayata tutunabilmeleri için ticaret ve meslek öğrenmeye başladıklarını vurguladı.

"Evime geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum"

Evine dönen Daggash Adamu Khalil, 2015'te Boko Haram saldırısında her şeyini kaybederek korkudan Rann bölgesini terk etmek zorunda kaldığını aktardı.

Kamerun'daki bir mülteci kampında 9 yıl yaşadıktan sonra bugün kendi evine geri döndüğünü belirten Khalil, "Hayata tutunmak için bakkal açtım. Evime geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Khalil, bölgede daha önce yapılan saldırılar nedeniyle tarım arazilerinin hasar gördüğünü, bölgedeki en büyük sıkıntının gıda olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boko Haram ve DEAŞ'ın saldırılarından kaçanlar evlerine dönüyor - Son Dakika

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