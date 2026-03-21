Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boksör Emirhan Bozkurt Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

21.03.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü boksör Emirhan Bozkurt yaşamını yitirdi.

SAKARYA'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü, profesyonel boksör Emirhan Bozkurt (22) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-650 kara yolunun Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Adapazarı yönünden Karasu yönüne ilerleyen Emirhan Bozkurt yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde sürücü Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Profesyonel boksör olduğu öğrenilen Emirhan Bozkurt'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Bozkurt, Sakarya, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2026 14:10:20. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.