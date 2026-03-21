Boksör Emirhan Bozkurt Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

SAKARYA'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü, profesyonel boksör Emirhan Bozkurt (22) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-650 kara yolunun Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunun önünde meydana geldi. Adapazarı yönünden Karasu yönüne ilerleyen Emirhan Bozkurt yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde sürücü Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Profesyonel boksör olduğu öğrenilen Emirhan Bozkurt'un cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.