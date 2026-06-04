Bolat ve Sidhu'dan Ticaret Görüşmesi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantıları kapsamında Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Konseyi Toplantıları kapsamında Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Maninder Sidhu ile görüştü.

Bolat, görüşmede Türkiye ile Kanada arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin daha ileri seviyelere taşınmasına yönelik atılabilecek adımların kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Bakan Bolat, görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti.