Bolivya'da Orman Yangınları Nedeniyla Acil Durum İlanı

Bolivya hükümeti, ülkenin farklı bölgelerinde çıkan 3 büyük orman yangınıyla mücadele kapsamında "Ulusal Acil Durum" ilan etti.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, Santa Cruz, Cochabamba ve Noel Kempff Mercado bölgelerinde çıkan büyük orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini belirterek, Bakanlar Kurulu kararıyla "Ulusal Acil Durum" ilan edildiğini duyurdu.

Yangınların daha da genişleyebileceğine işaret eden Arce, uluslararası dayanışma ve yardımların ülkeye hızlı bir şekilde ulaştırılması için çalıştıklarını vurguladı.

Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Juan Carlos Calvimontes de yangınların kontrol altına alınması ve biyolojik çeşitliliğin korunması için itfaiye ve askeri ekiplerin yoğun çaba harcadığını söyledi.

Ülkede haziran ayından bu yana 720 noktada yangın çıktı.

Bolivya'da 2024 yılında çıkan yangınlarda 12 milyon hektardan fazla alan zarar görmüştü.