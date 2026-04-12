Bolsev Vakfı Dolandırıcılık Operasyonunda Yeni Detaylar: Yönetim Kurulu Üyeleri Birbirini Yalanlıyor
Bolsev Vakfı Dolandırıcılık Operasyonunda Yeni Detaylar: Yönetim Kurulu Üyeleri Birbirini Yalanlıyor

12.04.2026 20:11
Bolsev Vakfı'na yönelik dolandırıcılık operasyonunda iddialar artarken, yönetim kurulu üyeleri arasında çelişkili ifadeler dikkat çekiyor. Ali Sarıyıldız, kurban bağışı toplandığını ve bu paraların amacının yardım olduğunu savunurken, Tanju Özcan hatırlamadığını söyledi. Mağdurların bağış yapma inancı ise olayları karmaşık hale getiriyor.

Haber7 Bolsev Vakfı'na yönelik dolandırıcılık operasyonunda ortaya çıkan yeni detaylar, iddiaları karmaşıklaştırdı. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini yalanlarken, Ali Sarıyıldız'ın 'Talimat başkandan geldi' ifadesine karşılık, Tanju Özcan'ın 'hatırlamıyor olabilirim' demesi dikkat çekti. Sarıyıldız, vakıf adına kurban bağışı adı altında para toplandığını kabul etti, ancak bu paralarla kurban alımı yapılmadığını belirterek, 'Bizim amacımız kurban alıp kesmek değildi. Öğrencilere burs vermek, yaşlılara ve engellilere yardım etmekti' dedi. Bu ifadeler, mağdurların 'kurban kesileceği inancıyla bağış yaptık' iddialarıyla çelişiyor.

Sarıyıldız, bağış kampanyasının çıkış noktası olarak Vakıf Başkanı Tanju Özcan'ın kendisini arayıp kurban bağışı toplanmasını istediğini belirtti. Özcan ise savunmasında, 'Ali Sarıyıldız bunu karıştırmış olabilir' ve 'Ben de bazı konuları hatırlamıyor olabilirim' ifadelerini kullandı. Ayrıca, yönetim kurulu üyeleri Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir, toplantı yapıldığı iddialarını reddetti ve ilanı ilk kez savcılıkta gördüklerini söyledi. Özcan da ilanlardan haberdar olmadığını ifade etti.

Şüphelilerin tamamı vakıf hesabında ciddi miktarda para toplandığını kabul etti, ancak bu paranın neden toplandığı ve kullanılmadığı konusunda ortak bir açıklama yapılmadı. Sarıyıldız 'yardım için topladık' derken, Özcan 'harcanmadı' dedi. Adli kaynaklara göre, dolandırıcılık suçlarında paranın hesaba geçmesi durumunda suç unsuru tamamlanmış kabul ediliyor, bu da Özcan'ın 'paraya dokunmadık' ifadesinin hukuki zeminde anlam taşımadığını gösteriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Dolandırıcılık, Tanju Özcan, Kurban, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolsev Vakfı Dolandırıcılık Operasyonunda Yeni Detaylar: Yönetim Kurulu Üyeleri Birbirini Yalanlıyor - Son Dakika

Galatasaray, Osimhen’i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak Galatasaray, Osimhen'i Fenerbahçe derbisine çelik zırhla çıkaracak
Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı Çin gizlice harekete geçti Kırılgan ateşkeste savaş yığınağı! Çin gizlice harekete geçti
Canlı yayında şiddet krizi Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı Canlı yayında şiddet krizi! Eşinden dayak yediğini söyleyen Hasan kaçacak yer aradı
İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti İran duyurdu: ABD müzakere için ilk şartımızı kabul etti
İlkay Gündoğan’dan Bernardo Silva’ya telefon İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon
IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizi yaptı IShowSpeed taksiciye hayatının sürprizi yaptı

21:17
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi
20:32
Kanada’nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
Kanada'nın eski başbakanı pop yıldızı sevgilisiyle günün gün ediyor
20:17
Kütahyaspor, 2. Lig’e yükseldi Sadettin Saran’dan sürpriz destek
Kütahyaspor, 2. Lig'e yükseldi! Sadettin Saran'dan sürpriz destek
19:03
Canlı anlatım: Son bölümde Galatasaray’a şok
Canlı anlatım: Son bölümde Galatasaray'a şok
19:02
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl kentini kuşattı
18:37
Trump’ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek
SON DAKİKA: Bolsev Vakfı Dolandırıcılık Operasyonunda Yeni Detaylar: Yönetim Kurulu Üyeleri Birbirini Yalanlıyor - Son Dakika
