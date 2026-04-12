Bolsev Vakfı Dolandırıcılık Operasyonunda Yeni Detaylar: Yönetim Kurulu Üyeleri Birbirini Yalanlıyor

Haber7 Bolsev Vakfı'na yönelik dolandırıcılık operasyonunda ortaya çıkan yeni detaylar, iddiaları karmaşıklaştırdı. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini yalanlarken, Ali Sarıyıldız'ın 'Talimat başkandan geldi' ifadesine karşılık, Tanju Özcan'ın 'hatırlamıyor olabilirim' demesi dikkat çekti. Sarıyıldız, vakıf adına kurban bağışı adı altında para toplandığını kabul etti, ancak bu paralarla kurban alımı yapılmadığını belirterek, 'Bizim amacımız kurban alıp kesmek değildi. Öğrencilere burs vermek, yaşlılara ve engellilere yardım etmekti' dedi. Bu ifadeler, mağdurların 'kurban kesileceği inancıyla bağış yaptık' iddialarıyla çelişiyor.

Sarıyıldız, bağış kampanyasının çıkış noktası olarak Vakıf Başkanı Tanju Özcan'ın kendisini arayıp kurban bağışı toplanmasını istediğini belirtti. Özcan ise savunmasında, 'Ali Sarıyıldız bunu karıştırmış olabilir' ve 'Ben de bazı konuları hatırlamıyor olabilirim' ifadelerini kullandı. Ayrıca, yönetim kurulu üyeleri Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir, toplantı yapıldığı iddialarını reddetti ve ilanı ilk kez savcılıkta gördüklerini söyledi. Özcan da ilanlardan haberdar olmadığını ifade etti.

Şüphelilerin tamamı vakıf hesabında ciddi miktarda para toplandığını kabul etti, ancak bu paranın neden toplandığı ve kullanılmadığı konusunda ortak bir açıklama yapılmadı. Sarıyıldız 'yardım için topladık' derken, Özcan 'harcanmadı' dedi. Adli kaynaklara göre, dolandırıcılık suçlarında paranın hesaba geçmesi durumunda suç unsuru tamamlanmış kabul ediliyor, bu da Özcan'ın 'paraya dokunmadık' ifadesinin hukuki zeminde anlam taşımadığını gösteriyor.