Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan İmamoğlu'nun Diploması İptaline Tepki

(ANKARA) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına, "Bu kararı aldıran üst akıl pişman olacaktır" tepkisini gösterdi.

Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Haksız ve hukuksuz bir şekilde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 35 yıllık diplomasını iptal eden İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'nü şiddetle kınıyorum. Talimatla alınan bu kararın idari yargıdan döneceğine adım gibi eminim. Bir rektörlük koltuğu uğruna akademik unvanı olanların böylesine bir günaha ortak olması akıl almaz bir olaydır. Bu kararı aldıran üst akıl pişman olacaktır. Bu karara karşı birazcık bile olsa ülkesini seven, demokrasiye inanmış her kesimden vatandaşımızı amasız ve fakatsız Ekrem Başkan'ı daha çok desteklemeye davet ediyorum."