Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Hakkında Tutuklama Kararı Verildi

(BOLU) - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, "irtikap" suçundan tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tanju Özcan, Ali Sarıyıldız ve Süleyman Can tutuklama talebiyle, Bolu Belediyesi yönetiminden ve bağlantılı kurum temsilcilerinden 10 kişi ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bolu Sulh Ceza Hakimliği, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can hakkında "irtikap" suçundan tutuklama kararı verdi.

Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız hakkında ise ev hapsi uygulanmasına hükmedildi.

Diğer 10 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.