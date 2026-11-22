(ANKARA) - Bolu Belediyesi'ndeki araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük iddialarıyla 21 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın'ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Ancak Özcan, daha önce hüküm verilen "icbar suretiyle irtikap suçu"ndan cezaevinde kalmaya devam edecek.

Bolu Belediyesi'ndeki araç kiralama ihalelerine ilişkin usulsüzlük davasında, Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 4 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Dava, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddiasıyla açılmıştı. Duruşmada savunma yapan Tanju Özcan, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Özcan'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin ve şirket yetkilisi Faruk Güner'in adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, şirket yetkilileri Yılmaz Erdoğan ve Fatih Lekesiz hakkındaki ev hapsi tedbirini kaldırarak imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Duruşma 22 Mart tarihine ertelendi.

İRİKAP SUÇUNDAN 7 YIL 3 AY 15 GÜN CEZA ALMIŞTI

Tanju Özcan, Bolu Belediyesi'nde reklam sözleşmesi yapılması için marketlere baskı kurulduğu iddialarına ilişkin davada, 20 Ekim 2026'da zincirleme şekilde icbar suretiyle irtikap suçundan 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Özcan'ın bu dosya kapsamında tutukluluğu devam ediyor.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan YENİ Parti Bolu İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz, Özcan'ın irtikap dosyası dışındaki suçlamalardan beraat ettiğini belirtti. Karagöz, irtikap dosyasına ilişkin kararın avukatlar tarafından istinafa taşındığını ve buradan çıkacak sonucun beklendiğini söyledi. Karagöz, Özcan'ın bu dosya nedeniyle 6-8 ay daha tutuklu kalabileceğini ifade etti.