Bolu'da 1 milyon değerindeki kabloyu çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı

Bolu'da 1 milyon değerindeki kabloyu çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Gölyüzü Mahallesi'nde yer altındaki 400 metre telefon kablosunu çaldıkları iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı. İstanbul'dan gelen zanlıların kiraladıkları iş makinesiyle 1 milyon değerindeki kabloları çıkarttığı belirlendi.
Bolu'da yer altındaki telefon hattından kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Gölyüzü Mahallesi'nde yer altında bulunan 400 metre uzunluğundaki telefon kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, İstanbul'dan kente gelen 6 zanlının kendilerini firma çalışanı gibi göstermek amacıyla kıyafetler giyip yola dubalar yerleştirdiklerini ve kiraladıkları iş makinesiyle 1 milyon değerindeki kabloları çıkarttıklarını tespit etti.
Ekiplerin belirlenen adreslere 30 Eylül'de düzenlediği operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 Ekim'de Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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