Bolu'da bayramlaşma programı perşembe günü yapılacak.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısı ile 19 Mart Perşembe günü bayramlaşma programı düzenleneceği bildirildi.

Saat 13.30'da valilik binasında gerçekleşecek bayramlaşma programına tüm Bolu halkı davet edildi.

Bolu İl Mili Eğitim Müdürü Turan, MEB AKUB Eğitim Merkezi ile İSG Eğitim aracında inceleme yaptı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan, MEB AKUB Eğitim Merkezi, İlk Yardım Eğitim Merkezi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Aracı'nda incelemelerde bulundu.

Merkezlerde yürütülen eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyen Turan, ilgili birimlerde görevli yetkililerden afet ve acil durum, ilk yardım eğitimleri ile iş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yeniçağa'da çiğdemler açtı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde baharın müjdecisi olarak adlandırılan çiğdemler açtı.

İlçede havaların ısınması ve karların erimesinin ardından baharın müjdecisi olan çiğdemler toprak üzerine çıkmaya başladı.

İlçe merkezinin yakınlarında bulunan boş arazilerde açan çiğdemler, güzel görüntüler oluşturdu.