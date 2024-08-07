Bolu'da Beyaz Et Üretim Firmasına 3 Milyon 480 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika
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Bolu'da Beyaz Et Üretim Firmasına 3 Milyon 480 Bin TL Cezai İşlem

Bolu\'da Beyaz Et Üretim Firmasına 3 Milyon 480 Bin TL Cezai İşlem

Bolu'da dereye zehirli atık boşaltan beyaz et üretim firmasına 3 milyon 480 bin TL ceza kesildi. Firmaların atıkları gizlice dereye boşaltmaya devam ettiği tespit edildi.

07.08.2024 19:11
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BOLU'da dereye zehirli atık boşalttıkları gerekçesiyle toplamda 4 milyon 640 bin TL ceza kesilen 2 firmadan 1'nin kirliliğe devam ettiği ortaya çıktı. Atıklarını döşediği ayrı bir sistemle baypas edip, gizlice dereye boşalttığı belirlenen beyaz et üretim firmasına bu kez 3 milyon 480 bin TL ceza kesildi.

Bolu'da beyaz et üreten 2 firmaya zehirli atıklarını Büyüksu Deresi'ne boşalttıkları gerekçesiyle geçen hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından toplamda 4 milyon 640 bin TL para cezası kesildi. Cezaların ardından denetimler sıklaştırılırken, Büyüksu Deresi'ne bir kez daha zehirli atık boşaltıldığı tespit edildi. İncelemede, geçen hafta ceza alan firmalardan 1'inin atıklarını döşediği ayrı bir sistemle baypas edip, gizlice dereye boşalttığı belirlendi. Bu nedenle firmaya 3 milyon 480 bin TL ceza kesilerek bir kez daha hakkında 'Çevreyi kasten kirletmek' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Diğer yandan geçen hafta ceza alan firmalardan 1'ine bu kez numuneler uygun çıkmadığı gerekçesiyle 1 milyon 160 bin TL ceza kesildi. Doğaya ilk kez atık boşaltıldığı belirlenen bir beyaz et üretim firmasına da 1 milyon 160 bin TL ceza uygulandı.

Kaynak: DHA

Bolu, Çevre, Suç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da Beyaz Et Üretim Firmasına 3 Milyon 480 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Beyaz Et Üretim Firmasına 3 Milyon 480 Bin TL Cezai İşlem - Son Dakika
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