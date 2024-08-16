Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alınamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alınamadı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yangının kontrol altına alınamadığını belirten Polat, yangının geniş bir alana yayıldığını ve mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

16.08.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangınına ilişkin, "Yangının kontrol altına alındığını henüz söyleyemeyiz." dedi.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Umurlar köyüne gelen Polat, yetkililerden bilgi aldı.

Polat, gazetecilere, bölgenin yangına riskli alan kategorisinde bulunmadığını, ağaç türleri itibarıyla yangına dirençli olduğunu belirterek "Buna rağmen bu boyutta bir yangının çıkıyor olması, iklim değişikliği gerçeğinin ne boyutlara gelebileceğini bize gösteriyor. Yangının başlangıç saatinden itibaren yoğun bir şekilde gerek Orman Genel Müdürlüğümüz unsurları gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızın araç gereçleri ve personeliyle koordine olarak çok etkin bir şekilde bu büyük yangına karşı mücadele verdik." diye konuştu.

Yangın alanının çok geniş olduğunu dile getiren Polat, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla 30 kilometre çevresi olan bir alanın orta açıklığının tamamen yandığı, yüksek enerjiyle yanarak herhangi bir unsur bırakmadan yandığı görülmektedir. Buraya 11 helikopter sevk edilmiş durumda. Bunların bir kısmı havada çalışıyor, bir kısmı su alma aşamasında. 648 personelimiz gerek Bolu bölgemizden gerekse Türkiye'nin değişik bölgelerinden sevk edilmiş durumda. 7 iş makinemiz bunlar orman teşkilatının, onun dışında DSİ ve diğer kurumlarımızın iş makineleri de çalışmaktadır. 118 arazözümüz sevk edilmiştir."

Polat, sabaha kadar çalışan personelin yerine yeni ekibin yolda olduğunu aktararak "Yangının kontrol altına alındığını henüz söyleyemeyiz. Çeperlerinde yüksek enerji devam ediyor. Fakat o noktalarda özel tedbirler alarak iş makinalarımızla vaziyet ediyoruz. Herhangi bir yerleşim yerini tehdit ettiğini söyleyemeyiz. Örneğin Umurlar köyünü en fazla tehdit edebilecek yerlerden biri. Burası dahi boşaltılmamıştır henüz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların tedbirli olunması konusunda uyarıldığını belirten Polat, "Boşaltılma yapılan köyler var. O devam ediyor fakat bunlar tedbir amaçlı. Yani köyün herhangi bir unsurunun yandığı vaki değildir şu anda." dedi.

Polat, yangının Bolu'nun en büyük yangını olduğunun değerlendirildiğini aktararak "Ancak bu kesin metrajın, 'kontrol altına alındı' denildikten sonra ölçülmesiyle ortaya çıkacak. Bu çok önemli bir kavram; yanan alan kavramı. Orman hukukunda anayasal olarak korunmakta olan bu alanların yandıktan sonra farklı bir işleme tabi tutulamayacağı gibi bir düzen var. O yüzden haritalandırılarak hukuki olarak tespit edildiği için afaki bir şekilde tahmini bir şekilde açıklayamayız. Bunu bilimsel yöntemlerle ölçerek tespit ediyoruz. Şu anda bini (hektar) geçmiş olma ihtimali yüksek maalesef." diye konuştu.

"Tedbir amaçlı yakınlarının yanına gidenler var"

Bolu Valisi Erkan Kılıç da tedbir amaçlı boşaltılan yerleşim yerlerinin olduğunu dile getirerek "Yaşlılar ve kadınlar 281 kişi yakınlarının yanına gittiler. Komple boşaltılan bir köyümüz yok. Tedbir amaçlı yakınlarının yanına gidenler var. Onların bir kısmı da gün ağarınca evlerine gelmişlerdir." dedi.

Kılıç, yangının yerleşim yerlerine sıçrama durumuna ilişkin en ufak bir ihtimal görüldüğünde tahliye kararı verilebileceğini aktararak "Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Sadece geçici bir tedbir olarak akşam yakınlarının yanına yerleşen 281 vatandaşımız oldu. Bolu'nun geçmişinde 900 hektarlık bir yangın yok. Geçen yıl 200 hektarın üzerinde Gerede'de bir yangınımız oldu ama bu Bolu'da en büyük yangın şimdiye kadar, öyle görünüyor." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Orman Yangını, Göynük, Dünya, bolu, Çevre, Acil Durum, Doğa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alınamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:28 Alevlerin sardığı İzmir’den gelen görüntüler vahim Herkes kaçacak yer arıyor Alevlerin sardığı İzmir'den gelen görüntüler vahim! Herkes kaçacak yer arıyor
14:24 Can Atalay için toplanan Meclis’te gerginlik had safhada Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi Can Atalay için toplanan Meclis'te gerginlik had safhada! Kavga çıktı, oturuma iki kez ara verildi
14:01 Bomba iddia Sakarya’da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı Bomba iddia! Sakarya'da yabancı uyruklu şahıs, maymun çiçeği şüphesiyle karantina altına alındı
13:39 Suriye’de peş peşe depremler Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi Suriye'de peş peşe depremler! Sarsıntı 4 ilimizde de hissedildi
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
21:24 Erdoğan’dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz Erdoğan'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı: Aman vermeyeceğiz
20:50 Rapid Wien’e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti Rapid Wien'e 2-0 yenilen Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti
20:16 Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
20:12 Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi Galatasaray’dan resmi açıklama var Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:48 Emine Erdoğan’dan Abbas’ın TBMM’deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler Emine Erdoğan'dan Abbas'ın TBMM'deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
18:47 Rusya’ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü Rusya'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 14:53:52. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alınamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement