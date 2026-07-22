Bolu\'da İnek Kanalda Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

BOLU'da sahibinin otlamaya çıkardığı inek köydeki kanala düştü. İnek, olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Ilıcakınık Köyünde meydana geldi. Seyfi Tınaz'ın köyde otlamaya çıkardığı ineği kanala düştü. Kanalın içerisinde sıkışan ineği kendi imkanları ile kurtaramayan Tınaz, itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İtfaiye ekibi tarafından gövdesine halat bağlanan inek sıkıştığı kanaldan çıkartılarak, kurtarıldı.