Bolu\'da İşçileri Taşıyan Minibüs Devrildi: 9 Yaralı

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BOLU'da beyaz et üretimi yapan fabrikada çalışan işçileri taşıyan minibüs, sabah erken saatlerde sis ve buzla kaplı yolda kayarak devrildi. Kazada minibüste bulunan 9 işçi yaralandı.

Kaza, sabah 06.30 sıralarında Yeniakçakavak köyü mevkiinde meydana geldi. İsmail Dursun idaresindeki beyaz et üretimi yapan fabrikada çalışan işçileri taşıyan 14 AK 225 plakalı minibüs, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Trafik tabelasına çarpan minibüs devrilerek yan yattı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada minibüste bulunan 9 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Mutlu YUCA/BOLU