Bolu'nun Mudurnu ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1 buçuk metreyi bulduğı Ortaköy köyü mevkiindeki Pürenli Yaylası'nda 5 araç içerisinde bulunan 12 kişi yolun kapanması nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine Mudurnu İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesiyle yolu açtı. Mahsur kalan kişiler yolun açılmasıyla kurtarıldı.
Haber: Hızır İlyas YILDIRIM/MUDURNU(Bolu),
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Kar Yağışı 12 Kişiyi Mahsur Bıraktı - Son Dakika
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