Bolu\'da Kar Yağışı

Güncel

BOLU'nun yüksek kesimlerinde, hava sıcaklıklarının düşmesiyle kar yağdı. Aladağ ve kayak merkezi Kartalkaya mevkisinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları gece saatlerinde sıfır dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağdı. Aladağ ile kayak merkezi Kartalkaya mevkisinde kar yağışıyla ormanlar beyaza büründü. Yağışın ardından çam ormanları da karla kaplandı.