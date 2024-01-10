Bolu\'da kar yağışı etkili oldu

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Bolu'da kar etkili oldu.
Kent merkezinde sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan kar, etkisini artırdı. Kar kalınlığı kent merkezinde yer yer 5 santimetreye ulaştı.
Kar, kent merkezinde günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kar, don ve buzlanma nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Kentte kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesini bekleniyor.
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