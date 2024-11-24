TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde birçok yerde meydana gelen hasarlı kazalar nedeniyle trafik akışı durdu. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı.
TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok noktada hasarlı kazalar meydana geldi. Özellikle Bolu Batı Gişeleri mevkisinde yaşanan kazalar nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Yol trafiğe kapandı.
Jandarma ekipleri, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve trafiğin açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Bolu'da Kar Yağışı Nedeniyle TEM Otoyolu'nda Trafik Durdu - Son Dakika
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