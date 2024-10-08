Bolu'da Kaybolan Kadın Dronla Bulundu

Bolu'nun Gerede ilçesinde mantar toplarken kaybolan 53 yaşındaki kadın, jandarma ekiplerinin dronuyla bulundu.
Ahmetler Yaylası'na mantar toplamaya giden S.A, ormanlık alanda kaybolunca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Dron desteğiyle havadan arama yapan ekipler, kadını yaklaşık 10 saatlik çalışma sonucu Yumrutaş-Çapak mevkisinde buldu.
Hızla bölgeye ulaşan ekipler, S.A'ya ambulansta müdahale etti. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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